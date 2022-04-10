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Finance.ua: Як придбати
військові облігації України

Finance.ua: Як придбати військові облігації України
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:22

042013

а ви взагалі збираєтесь допомагати ЗСУ-країні в час навали рашиського агресора чи шукаєте москаля під кожним кущем?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:46

greenozon а ще додаток під iOS не завантажується. Мутний додаток.
А на андроїд після введення номера вискакує помилка.
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:59

042013

для тих хто бачив в кущах зраду - брокер БТС (який обслуговує додаток bond.ua)
є офіційним ліцензованим брокером на сайті Мінфіну

https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issue ... r_time-572
greenozon
 
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  #<12
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Модератори: Ірина_, Модератор

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