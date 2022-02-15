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"Газпром" відмовився бронювати
транзит газу через...

"Газпром" відмовився бронювати транзит газу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:52

"Газпром" відмовився бронювати транзит газу через...

Пропонуємо до обговорення:
російський холдинг "Газпром" не став бронювати транзитні потужності для поставок газу через білорусь у квітні. За даними платформ RBP і GSA Platform, запропоновані потужності трубопроводу "Ямал - Європа" виявилися не затребувані.

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\"Газпром\" відмовився бронювати транзит газу через білорусь на квітень
R2
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