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"Газпром" відмовився бронювати транзит газу через...
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Додано: Сер 23 бер, 2022 18:52
Пропонуємо до обговорення:
російський холдинг "Газпром" не став бронювати транзитні потужності для поставок газу через білорусь у квітні. За даними платформ RBP і GSA Platform, запропоновані потужності трубопроводу "Ямал - Європа" виявилися не затребувані.
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