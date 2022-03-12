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Польща, Словаччина та Угорщина
дозволили українцям...

Польща, Словаччина та Угорщина дозволили українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 20:47

Польща, Словаччина та Угорщина дозволили українцям...

Пропонуємо до обговорення:
Польща, Словаччина та Угорщина дозволили українцям працювати на території своїх країн без додаткових дозволів.

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Польща, Словаччина та Угорщина дозволили українцям працювати на території своїх країн без додаткових дозволів
R2
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Толку з тих спрощень, якщо чоловіки 18-60 невиїзні, а жінки зараз із дітьми і їм не до роботи. Чоловіки могли би працювати за кордоном і пересилати додому валюту, підтримуючи свої сім'ї та економіку України. А натомість вони сидять вдома, роботи немає, проїдають останні заощадження і створюють навантаження на інфраструктуру України. Геніальне рішення, пане Найвеличніший.
NetSerpent
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