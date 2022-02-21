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"Антонов" почав збирати
гроші на відновлення "Мрії"

"Антонов" почав збирати гроші на відновлення "Мрії"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:28

"Антонов" почав збирати гроші на відновлення "Мрії"

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Антонов" хоче започаткувати фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія" – відповідні рахунки для пожертв уже відкриті. Літак було знищено на аеродромі Гостомель внаслідок нападу росії на Україну.

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\"Антонов\" почав збирати гроші на відновлення \"Мрії\"
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:29

Они не хотят для начала объяснить, почему топменеджеры под Лейпциг заранее эвакуировались, а самолет нет?
linkov_panels
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Модератори: Ірина_, Модератор

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