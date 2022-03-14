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Чи можна не платити за комуналку під час війни -...
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:37
Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики розповіла про наслідки несплати комунальних послуг
Дивися повний текст Чи можна не платити за комуналку під час війни - відповідь Лазебної
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R2
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:37
Не освобождает? А если пенсионерам 2 месец пенсий не дают то как им платить
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tatkakot68
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:45
А якщо раптом не стане квартири, продовжувати платити далі?!?
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orchisjaeger
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Додано: Суб 26 бер, 2022 06:58
Сначала, включите банкоматы для оплаты.
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vladimirantej
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Додано: Суб 26 бер, 2022 07:48
tatkakot68 написав:
Не освобождает? А если пенсионерам 2 месец пенсий не дают
то как им платить
Это в смысле "в руки почтальон не приносит"? -- пусть с карты платят.
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_hunter
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Додано: Суб 26 бер, 2022 12:34
Банкоматы в харькове не работают ,вмагазинах терминалы предприниматели отключили ,только за наличку потому что ни кто не контролирует ,за то оплатите за коммуналку на почте картой так пускай почта выдаст мне наличку а Я заплачу картой.
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gena_one_s57
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Додано: Суб 26 бер, 2022 19:11
gena_one_s57 написав:
за то оплатите за коммуналку на почте картой так пускай почта выдаст мне наличку а Я заплачу картой.
за то еще 8 лет назад нужно было "пенсию" в любой банк перенести -- там и карту выдавали -- даже бесплатно.
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_hunter
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Додано: Нед 27 бер, 2022 06:02
Деньги есть заработанные а их невыплачуют и как платить коммуналку.
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skozacenko188
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Додано: Нед 27 бер, 2022 12:37
А кто сейчас получает квитанции на оплату за коммунальные услуги?
И кто их печатает?
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slavguy46
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Додано: Нед 27 бер, 2022 13:58
slavguy46 написав:
А кто сейчас получает квитанции на оплату за коммунальные услуги?
И кто их печатает?
А зачем их получать и уж темболее печатать? -- все давно в личных кабинетах видно. Если лень по кабинетам "бегать" -- Портмоне.
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_hunter
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