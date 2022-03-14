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Чи можна не платити за
комуналку під час війни -...

Чи можна не платити за комуналку під час війни -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:37

Чи можна не платити за комуналку під час війни -...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики розповіла про наслідки несплати комунальних послуг

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Чи можна не платити за комуналку під час війни - відповідь Лазебної
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:37

Не освобождает? А если пенсионерам 2 месец пенсий не дают то как им платить
tatkakot68
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:45

А якщо раптом не стане квартири, продовжувати платити далі?!?
orchisjaeger
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 06:58

Сначала, включите банкоматы для оплаты.
vladimirantej
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 07:48

  tatkakot68 написав:Не освобождает? А если пенсионерам 2 месец пенсий не дают то как им платить

Это в смысле "в руки почтальон не приносит"? -- пусть с карты платят.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:34

Банкоматы в харькове не работают ,вмагазинах терминалы предприниматели отключили ,только за наличку потому что ни кто не контролирует ,за то оплатите за коммуналку на почте картой так пускай почта выдаст мне наличку а Я заплачу картой.
gena_one_s57
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:11

  gena_one_s57 написав:за то оплатите за коммуналку на почте картой так пускай почта выдаст мне наличку а Я заплачу картой.

за то еще 8 лет назад нужно было "пенсию" в любой банк перенести -- там и карту выдавали -- даже бесплатно.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 06:02

Деньги есть заработанные а их невыплачуют и как платить коммуналку.
skozacenko188
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 12:37

А кто сейчас получает квитанции на оплату за коммунальные услуги?
И кто их печатает?
slavguy46
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 13:58

  slavguy46 написав:А кто сейчас получает квитанции на оплату за коммунальные услуги?
И кто их печатает?

А зачем их получать и уж темболее печатать? -- все давно в личных кабинетах видно. Если лень по кабинетам "бегать" -- Портмоне.
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