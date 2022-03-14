Чи можна не платити за комуналку під час війни -...

Додано: Нед 27 бер, 2022 16:00
В г.Сумы коррупционные схемы гражданина РФ и властей ( мЭра - сашка лысенко и Живицкого) завод российского олигарха СМНВО задолженность по зарплате и судебным решениям с 2019 года не выплачивает!!!!!!! КАК платить за коммуналку!? Чем платить!? Если сами власти травят беспредел, полиция бездействует, прокуратура бездействует, люди работавшие официально, легально, на страну не могут получить от государства 6500грн., потому, что деректор"кацап" которого лелеяли сумские депутаты, не платил ЕСВ за людей!!!???? Остаётся осадок и др. от такой постановки, как так? Где законы??? Почему завод в г.Сумы принадлежит лицу с российским гражданством и до сих пор!? Видать законы- они для бедных! С чего платить за коммуналку????????? Слава Героям Украины, но не фальшивым чиновникам, покрывающим коррупционные схемы!!!