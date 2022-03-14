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Чи можна не платити за
комуналку під час війни -...

Чи можна не платити за комуналку під час війни -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 16:00

В г.Сумы коррупционные схемы гражданина РФ и властей ( мЭра - сашка лысенко и Живицкого) завод российского олигарха СМНВО задолженность по зарплате и судебным решениям с 2019 года не выплачивает!!!!!!! КАК платить за коммуналку!? Чем платить!? Если сами власти травят беспредел, полиция бездействует, прокуратура бездействует, люди работавшие официально, легально, на страну не могут получить от государства 6500грн., потому, что деректор"кацап" которого лелеяли сумские депутаты, не платил ЕСВ за людей!!!???? Остаётся осадок и др. от такой постановки, как так? Где законы??? Почему завод в г.Сумы принадлежит лицу с российским гражданством и до сих пор!? Видать законы- они для бедных! С чего платить за коммуналку????????? Слава Героям Украины, но не фальшивым чиновникам, покрывающим коррупционные схемы!!!
slaventiydj
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:01

без работы 53%,потом платить как？да,за март заплатили,а потом？？
nikolaevaelja
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 07:00

  nikolaevaelja написав:без работы 53%,потом платить как？да,за март заплатили,а потом？？

а потом -- за апрель.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:52

  slavguy46 написав:А кто сейчас получает квитанции на оплату за коммунальные услуги?
И кто их печатает?

В Одессе приносят ещё. Кто печатает - без понятия. Наверное, те же, кто и раньше?
Другой вопрос, что уже супермаркеты начали кассовую ленту экономить и выдавать бумажные чеки только тем, кому очень надо, поэтому бумажные квитанции, скорее всего, тоже скоро исчезнут.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:58

  _hunter написав:
  nikolaevaelja написав:без работы 53%,потом платить как？да,за март заплатили,а потом？？

а потом -- за апрель.

Спросили бы в правительстве, люди у вас есть покушать за что на апрель и ели вы что-то в марте? Даже в такое страшное время готовы обобрать.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:27

  копейка написав:
  _hunter написав:
  nikolaevaelja написав:без работы 53%,потом платить как？да,за март заплатили,а потом？？

а потом -- за апрель.

Спросили бы в правительстве, люди у вас есть покушать за что на апрель и ели вы что-то в марте?

Если "кому-то" работу не _дают_ -- всегда можно пойти в ВСУ: там и накормят и жильем обеспечат -- еще и денег дадут -- как три средних ЗП по стране.
Заодно этот "кто-то" поможет тем, кто работу _берет_ -- их военкомы кошмарить меньше будут.
_hunter
 
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