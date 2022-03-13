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Чоловіки виїхали, роботи
для жінок немає: на яких...

Чоловіки виїхали, роботи для жінок немає: на яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 07:37

Чоловіки виїхали, роботи для жінок немає: на яких...

Пропонуємо до обговорення:
Польські підприємства відчувають брак чоловічої робочої сили. Найбільше потерпають будівельна та автомобільна галузь, важка промисловість та оборонний сектор.

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Чоловіки виїхали, роботи для жінок немає: на яких працівників є дефіцит у Польщі
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 07:37

Мужчины не уехали, а их тупо не выпускают из Украины. Сидим без денег и без работы. Пишите везде в комментах топ-менеджменту страны в Твиттере/Фейсбук, что бы открыли границу
oknerbob
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 08:17

  oknerbob написав:Мужчины не уехали, а их тупо не выпускают из Украины.

Внимательнее читаем:
Нині з країни додому повернулися більше 285 тис. громадян України, більшість з них чоловіки. Нового притоку чоловічої робочої сили немає, що відразу відбилося на ринку праці.

мужчины _из Польши_ выехали -- свою Родину защищать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 08:20

Вчи українську!!! Знадобиться після війни!
bobo
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 08:47

oknerbob, скоро у вас на рассеи введут выездные визы, тогда и покачаете права
egorlova987
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