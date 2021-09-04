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"Найбільша в історії авіації
крадіжка": рф відмовилась...

"Найбільша в історії авіації крадіжка": рф відмовилась...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 08:24

"Найбільша в історії авіації крадіжка": рф відмовилась...

Пропонуємо до обговорення:
російські авіакомпанії у понеділок, 28 березня, повинні повернути лізингодавцям 400 літаків. Проте влада країни відмовляється це робити.

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\"Найбільша в історії авіації крадіжка\": рф відмовилась повертати лізингодавцям 400 літаків
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 08:25

Какие повадки у путлера такие и у всех остальных орков, гопники.. Тогда заплатит нефтью и газом))
А если и это не поможет, тогда возьмём принудительно...
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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