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Anonymous поклали
сервери росавіації - ЗМІ

Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:03

Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Всього стерли понад 65 терабайт данних.

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Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:04

Уважуха вам пацаны!!!
kostyanych1984
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Модератори: Ірина_, Модератор

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