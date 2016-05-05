Всього стерли понад 65 терабайт данних.
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Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 бер, 2022 18:03
Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ
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Дивися повний текст
Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ
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