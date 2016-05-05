RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Anonymous поклали
сервери росавіації - ЗМІ

Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:03

Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Всього стерли понад 65 терабайт данних.

Дивися повний текст
Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97634
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:04

Уважуха вам пацаны!!!
kostyanych1984
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 22.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці у березні поклали в ПриватБанк більше мільярда
R2 » Суб 06 кві, 2019 23:07
6 1916
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2019 06:13
igorbuda52
Рада хоче заборонити вилучати сервери під час обшуків у комп
R2 » Чет 08 вер, 2016 13:55
4 1746
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 вер, 2016 15:40
aleksalt
Хакери Anonymous погрожують атакувати сайти центробанків у в
R2 » Сер 04 тра, 2016 22:04
2 1793
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 тра, 2016 07:19
asdrud2016

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (153)
29.03.2022 20:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.