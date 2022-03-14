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Які професії будуть потрібні
після війни: прогнози експертів

Які професії будуть потрібні після війни: прогнози експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:27

Які професії будуть потрібні після війни: прогнози експертів

Пропонуємо до обговорення:
Професії, які раніше були популярними, можуть втратити свою актуальність, при цьому ті фахівці, які були менш затребуваними, виявляться в ціні.

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Які професії будуть потрібні після війни: прогнози експертів
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:28

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