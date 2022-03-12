Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Зміни стосуються осіб з інвалідністю та їх супроводжуючих.
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Уряд змінив порядок виїзду за кордон для деяких категорій громадян
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Додано: Сер 30 бер, 2022 10:43
Уряд змінив порядок виїзду за кордон для деяких...
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Дивися повний текст
Уряд змінив порядок виїзду за кордон для деяких категорій громадян
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