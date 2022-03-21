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Finance.ua: Волонтерские
организации, которые сейчас...

Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:09

Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...

Пропонуємо до обговорення:
Как им помочь?
Периоды значительного развития волонтерского движения приходятся на времена обострения кризисных ситуаций в обществе.

Так на волонтерах выстояла Революция Достоинства, и так стоим против россии сегодня. Неравнодушные объединяются и помогают нуждающимся. Итак, какие есть волонтерские организации в Украине и как им помочь?

Дивися повний текст Волонтерские организации, которые сейчас работают в Украине
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:09

Огромное спасибо , теперь я знаю где моя помощь понадобится
lroorokuzan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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