Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 30 бер, 2022 21:09
Пропонуємо до обговорення:
Как им помочь?
Периоды значительного развития волонтерского движения приходятся на времена обострения кризисных ситуаций в обществе. Так на волонтерах выстояла Революция Достоинства, и так стоим против россии сегодня. Неравнодушные объединяются и помогают нуждающимся. Итак, какие есть волонтерские организации в Украине и как им помочь?
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Волонтерские организации, которые сейчас работают в Украине
D2
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Додано: Сер 30 бер, 2022 21:09
Огромное спасибо , теперь я знаю где моя помощь понадобится
lroorokuzan
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:05
добрый день. Мы благотворительная организация "Ангелы Рождества" Работаем в Херсонской, Николаевской и Одесской области. Сейчас готовим пакет документов
для волонтеров. Просим помочь получить образец паспорта или пропуска волонтера, чтобы мы могли выдать нашим волонтерам.
shevco09
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Додано: Суб 04 чер, 2022 13:23
Здравствуйте как можно связаться с реальным волонтёром
fokiakrivenko
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Додано: Вів 07 чер, 2022 16:40
добрий день, як можно з вами звязатись?
viraklez
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Додано: Чет 09 чер, 2022 02:17
Доброго дня! Потрібні волонтери небайдужі люди, які допоможуть з оплатою оперативного втручання!
neladerevanko9
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:24
Додайте волонтерський штаб Зграя до списку -
https://zgraya-help.com
Вони і літнім людям допомагають, співпрацюють з МОЗ і з лікарнями, а також допомагають з потребами військових.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:52
Подскажите кто может помочь с таблетками для обеспечения жизнедеятельности для моей мамы плавикс,мои контакты 0663486710
3486710
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Додано: Пон 04 лип, 2022 07:44
Потрібно війскове спорядження для арт розвідки тел. 0995450127
sawa09041988
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