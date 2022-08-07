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Finance.ua: Волонтерские
организации, которые сейчас...

Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:46

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, к кому можно обратиться. Моя подруга нуждается в срочной операции в онкоцентре. Может ли она выехать в Европу, чтобы прооперироваться и пролечиться. Спасибо
nataligerbera_dn_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 00:46

Потрібна допомог, в мене тато на війні. Потрібно дві кікімори. Будь ласка допоможіт. Мій номер телефону 380935444285 мене звати Максим
liliashahter
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:40

Здрастуйте, нужна помощь с экипировкой
0956877629
cernyj03
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 14:10

Добрий день! Підскажіть будьласка, як зв'язатися з волонтерами, які могут допомогти з оплатою проведення операції та лікування?
Номер тел. Серикова Галина Миколаевна+380680898380
+380680898380 Оля Своякова
puma1karina
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Модератори: Ірина_, Модератор

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