Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...

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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 31 лип, 2022 13:46
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, к кому можно обратиться. Моя подруга нуждается в срочной операции в онкоцентре. Может ли она выехать в Европу, чтобы прооперироваться и пролечиться. Спасибо
Додано: П'ят 05 сер, 2022 00:46
Потрібна допомог, в мене тато на війні. Потрібно дві кікімори. Будь ласка допоможіт. Мій номер телефону 380935444285 мене звати Максим
Додано: Чет 18 сер, 2022 14:10
Добрий день! Підскажіть будьласка, як зв'язатися з волонтерами, які могут допомогти з оплатою проведення операції та лікування?
Номер тел. Серикова Галина Миколаевна+380680898380
+380680898380 Оля Своякова
Додано: Нед 28 сер, 2022 15:36
Відправили на передову але окрім каски і порізаного бронижелета навіть форми не має.Допоможіть одягти і укомплектувати людину будь ласка
Додано: Чет 01 вер, 2022 14:30
Потрібна допомога ЗСУ. Форма, обув,інше.
Контакт Олександр 066-017-69-82
Додано: Чет 01 вер, 2022 20:21
Здравствуйте я прошу вас о помощи у меня есть мама Якшина Надежда Ефимовна Ана сейчас в тяжёлом состояние лежит в реанимацые ей нужны лекарства прошу помочь тех кому это не без различно Ана находиться в запорожской области город Мелитополь ей нужна трубка для трохеи у нее диагноз (Гематома трохеи ) прошу помогите кто чем может хоть 1 гривной я буду очень благодарна вам за помощь 4149499149245811 прошу помогите !! Если мы не найдем деньги на лечения в течение 1 недели её отключат от искусственного аппарата дыхания!
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