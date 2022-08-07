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Finance.ua: Волонтерские
организации, которые сейчас...

Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 18:09

Добрий день , єсть машина джип , якщо потрібно забрать продукти,ліки, речі за кордону ( звертайтесь )
Romeo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:57

380631530096 потрібна допомога із спорядженням
mcv_rv89
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З нами з: 07.09.22
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 16:45

Потрібна допомога для ЗСУ viber:signal:telegram: 0961236670
r_voitovych13
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 09:36

Добрий день, потрібна допомога ЗСУ, спальні мішки, амуніція, терміново, 0662970648- Наталя.
natalyaneverova05073
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