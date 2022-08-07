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Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 06 вер, 2022 18:09
Добрий день , єсть машина джип , якщо потрібно забрать продукти,ліки, речі за кордону ( звертайтесь )
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Romeo
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Додано: Сер 07 вер, 2022 15:57
380631530096 потрібна допомога із спорядженням
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mcv_rv89
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Додано: Сер 07 вер, 2022 16:45
Потрібна допомога для ЗСУ viber:signal:telegram: 0961236670
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r_voitovych13
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Додано: Суб 10 вер, 2022 09:36
Добрий день, потрібна допомога ЗСУ, спальні мішки, амуніція, терміново, 0662970648- Наталя.
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natalyaneverova05073
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