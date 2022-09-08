Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...

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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 06 вер, 2022 18:09
Добрий день , єсть машина джип , якщо потрібно забрать продукти,ліки, речі за кордону ( звертайтесь )
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:36
Добрий день, потрібна допомога ЗСУ, спальні мішки, амуніція, терміново, 0662970648- Наталя.
Додано: Суб 10 вер, 2022 13:51
Доброго дня. Перший раз пишу з проханням.
Мій тато зараз на передовій в районі Донецька. Різко похолодало і хлопці в бліндажах замерзають. Спальні мішки, люб'язно допомагає купити одна польська фірма. Тому шукаю людей, волонтерів, організації, хто зміг би допомогти теплими речами: тепла військова форма, шкарпетки і рукавиці, не прошу коштів. Все тато передає на пряму, він у мене старшина матеріального забезпечення і серце його болить за хлопців-захисників. Хто знає контакти або людей з такими можливостями, прошу - відізвіться! Терміново!
Додано: Чет 15 вер, 2022 22:54
Потрібна волонтерська допомогою бійцям,а саме зимовий одяг,хлопці зовсім не готові до зими.Анжела 0967444116
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