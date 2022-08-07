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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 04 жов, 2022 08:42
Потрібна допомога у вигляді теплих речей та приладами обігріву для ЗСУ. 24бригада. Пишіт будьласка на почту sasaraboko21@gmail.com
Додано: Вів 04 жов, 2022 13:05
Доброго дня я дружина чоловіка який сам пішов захищати нашу країну у нас трое діток я невзмозі йому допомогти. Прошу допоможіть будь ласка потрібна будь яка допомога 😩😩😩досі в літній формі
Додано: Чет 06 жов, 2022 06:17
Доброго ранку. Прошу допомоги щоб виїхати з Бердянську до Запоріжжя мені та моїй донці 5 років. Допоможіть будьласка.
Додано: Чет 06 жов, 2022 08:26
Re: Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...
https://www.ukr.net/news/details/zaporizhzhya/90267241.html можливо щось знайдете
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