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Кожен постраждалий українець
отримає компенсацію: МВС...

Кожен постраждалий українець отримає компенсацію: МВС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 03:26

Кожен постраждалий українець отримає компенсацію: МВС...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час брифінгу.

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Кожен постраждалий українець отримає компенсацію: МВС розпочинає проект відеофіксації злочинів рф
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