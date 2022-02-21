RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кожен постраждалий українець
отримає компенсацію: МВС...

Кожен постраждалий українець отримає компенсацію: МВС...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 03:26

Кожен постраждалий українець отримає компенсацію: МВС...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час брифінгу.

Дивися повний текст
Кожен постраждалий українець отримає компенсацію: МВС розпочинає проект відеофіксації злочинів рф
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97639
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 03:26

Какие правила фиксации видео и фото доказательств?
Ruslaman
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 09:07

R2
Вероятно будет как со сберкнижками и вкладами СССР :(
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 539
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна отримає від Франції кредит у 300 мільйонів євро
R2 » Сер 30 бер, 2022 14:45
0 65
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 бер, 2022 14:45
R2
Як отримати компенсацію за прихисток переселенців:...
R2 » Сер 23 бер, 2022 10:09
2 587
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 бер, 2022 10:34
_hunter
ФССУ виплачує понад 400 грн за кожен день лікарняного
R2 » Пон 21 лют, 2022 09:47
3 938
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лют, 2022 11:00
ask83cn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.