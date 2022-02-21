Про це повідомляє радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час брифінгу.
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Кожен постраждалий українець отримає компенсацію: МВС розпочинає проект відеофіксації злочинів рф
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Додано: Чет 31 бер, 2022 03:26
Кожен постраждалий українець отримає компенсацію: МВС...
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Дивися повний текст
Кожен постраждалий українець отримає компенсацію: МВС розпочинає проект відеофіксації злочинів рф
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