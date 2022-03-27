Із 30 березня у державному сервісі "Дія" приймаються заявки на компенсацію за зруйновану окупантами нерухомість.
Дивися повний текст
В \"Дії\" подали понад 25 тисяч заявок про компенсацію за зруйноване житло
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:46
В "Дії" подали понад 25 тисяч заявок про компенсацію за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В \"Дії\" подали понад 25 тисяч заявок про компенсацію за зруйноване житло
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:47
Такая статистика - откровенная глупость!
У дитя в Харькове уже нет и дома, где была квартира.
В то же время она в эвакуации.
-?
Ставить такие вопросы - "статистику" возможно лишь после возвращения беженцев, восстановления территориальной целостности, восстановления Конституционного строя над всей территорией Украины.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|