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Під час воєнного стану буде
діяти 100% гарантія вкладів...

Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:02

Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів...

Пропонуємо до обговорення:
Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів фізичних осіб.

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Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів фізичних осіб - прийнято законопроект
R2
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После войны -400 или 600?
Investor_K
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  Investor_K написав:После войны -400 или 600?

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