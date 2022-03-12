Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів фізичних осіб.
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Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів фізичних осіб - прийнято законопроект
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:02
Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів...
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Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів фізичних осіб - прийнято законопроект
Додано: Суб 02 кві, 2022 07:43
Додано: Суб 02 кві, 2022 08:32
Re: Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів.
Ок вкладчиков защитили, бинго, а что с теми чьи дома разрушены, им какая сумма компенсации?
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