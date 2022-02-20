Під час війни безпечніше не мати із собою готівкових грошей.
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Чому банки не рекомендують подорожувати із валютою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 03 кві, 2022 19:38
Чому банки не рекомендують подорожувати із валютою
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Дивися повний текст
Чому банки не рекомендують подорожувати із валютою
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