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Finance.ua: Байрактар: цена,
возможности, и российские фейки

Finance.ua: Байрактар: цена, возможности, и российские фейки
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 09:56

Finance.ua: Байрактар: цена, возможности, и российские фейки

Пропонуємо до обговорення:
«Знаменосец» российско-украинской войны
Особенности Байрактара. Какие у него преимущества и недостатки, какие страны его покупают, и как именно он помогает в войне Украины с россией.

Дивися повний текст Байрактар: цена, возможности, и российские фейки
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 09:57

Даааа,Байрактар однако..... Вот черти турки! Фрэнсис Фукуяма пишет: Байрактары станут бестселлерами!
azizbekdujsemuratov
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 10:54

читав на куншті що з точки зору сучасних ППО байрактар це.... як птаха!
тобто шанс його виявити - біля-нульовий
greenozon
 
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