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Finance.ua: Байрактар: цена, возможности, и российские фейки
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 04 кві, 2022 09:56
Пропонуємо до обговорення:
«Знаменосец» российско-украинской войны
Особенности Байрактара. Какие у него преимущества и недостатки, какие страны его покупают, и как именно он помогает в войне Украины с россией.
Дивися повний текст Байрактар: цена, возможности, и российские фейки
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Додано: Пон 04 кві, 2022 09:57
Даааа,Байрактар однако..... Вот черти турки! Фрэнсис Фукуяма пишет: Байрактары станут бестселлерами!
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Додано: Пон 04 кві, 2022 10:54
читав на куншті що з точки зору сучасних ППО байрактар це.... як птаха!
тобто шанс його виявити - біля-нульовий
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