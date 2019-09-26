Finance.ua: Байрактар: цена, возможности, и российские фейки

greenozon написав:
читав на куншті що з точки зору сучасних ППО байрактар це.... як птаха!
тобто шанс його виявити - біля-нульовий
Для ППО/радарів - як птах, майже непомітний.
Для людей - на висоті 5-8 км він просто невидимий. Бо в нього довжина корпусу - 3-4 метри, а з "кілем" - 6.5 метрів. Та й корпус - пофарбований в блакитний колір.
Для винищувальної авіації - критично повільний - ракети "повітря-повітря" на них не наводяться, а влучити в нього з пушки для Су-25 - це як метеорит спіймати ракеткою для пінг-понгу.
Звісно, він може нести ракети чи бомби. Але то таке - для дуууууже ласих цілей типу БУК-ів чи катерів Раптор
. Зараз до лінії зіткнення підтягнуться гаубиці М777, Богдани, Дани, Арчєри тощо - ото буде зоряний час для Байрактарів. Якщо разом з 180'000 снарядів надали хоча б якусь помітну частину підривників високоточних (та навіть не ескалібурів, а підривників, які вкручуються в снаряд замість стандартного тощо) - спочатку всій тактичній арті окупантів прийде північний пушний звєрьок "пєсець", а потім і за оперативною артою почнуть ганятися...