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Finance.ua: Зеленая карта и
другие: какая страховка...

Finance.ua: Зеленая карта и другие: какая страховка...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:38

Finance.ua: Зеленая карта и другие: какая страховка...

Пропонуємо до обговорення:
Разбираемся в нюансах
В мирное время путешествие за границу было невозможно без страхового полиса. Без страховки вас бы не только не впустили на территорию страны назначения, но могли и не выпустить из Украины.

Дивися повний текст Зеленая карта и другие: какая страховка нужна для пересечения границы во время войны
D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:39

Вы даете протеворечивую информацию.
В этой статье сказано, что "после пересечения границы вы не сможете приобрести украинскую Зеленую карту".
А в других статьях рекомендуете в такои случае покупку онлайн через ваш сайт:
https://finance.ua/insurance/avtostraho ... -ukraincev
alpha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:59

Шановна alpha, інформацію в статті оновили.
Коментар

З повагою, Ірина
Ірина_
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