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Finance.ua: Зеленая карта и другие: какая страховка...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Вів 05 кві, 2022 20:38
Пропонуємо до обговорення:
Разбираемся в нюансах
В мирное время путешествие за границу было невозможно без страхового полиса. Без страховки вас бы не только не впустили на территорию страны назначения, но могли и не выпустить из Украины.
Дивися повний текст Зеленая карта и другие: какая страховка нужна для пересечения границы во время войны
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D2
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Додано: Вів 05 кві, 2022 20:39
Вы даете протеворечивую информацию.
В этой статье сказано, что "после пересечения границы вы не сможете приобрести украинскую Зеленую карту".
А в других статьях рекомендуете в такои случае покупку онлайн через ваш сайт:https://finance.ua/insurance/avtostraho ... -ukraincev
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alpha
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:59
Шановна alpha
, інформацію в статті оновили.Коментар
З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Суб 09 кві, 2022 20:39
У закордонного паспорту немає серії, тільки номер із двох букв та шести цифр без розриву
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braintest
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