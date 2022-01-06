Finance.ua: Зеленая карта и другие: какая страховка...

Разбираемся в нюансах В мирное время путешествие за границу было невозможно без страхового полиса. Без страховки вас бы не только не впустили на территорию страны назначения, но могли и не выпустить из Украины.
Вы даете протеворечивую информацию. В этой статье сказано, что "после пересечения границы вы не сможете приобрести украинскую Зеленую карту". А в других статьях рекомендуете в такои случае покупку онлайн через ваш сайт: https://finance.ua/insurance/avtostraho ... -ukraincev
braintest написав:У закордонного паспорту немає серії, тільки номер із двох букв та шести цифр без розриву
Шановний користувач, літери у закордонному паспорті і є серією.
27. На сторінках з першої по тридцять другу (шістдесят четверту) та на правій частині обкладинки на відстані 3,0 ± 0,5 міліметрів від верхнього обрізу книжечки перфоровано серію і номер паспорта, які позначені відповідно двома літерами та шістьма цифрами.