Finance.ua: Зеленая карта и другие: какая страховка...

Шановні форумчани, зверніть увагу!
З 26 липня зросте вартість полісів «Зелена картка»!
Тож сьогодні можна ще встигнути її оформити по старій ціні.
Застосуйте промокод — fin297c при замовленні та отримайте Додаткову знижку - 8%.
З повагою,
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:04
Шановні форумчани, зверніть увагу!
З 26 липня зросте вартість полісів «Зелена картка»!
Тож сьогодні можна ще встигнути її оформити по старій ціні.
Застосуйте промокод — fin297c при замовленні та отримайте Додаткову знижку - 8%.
З повагою,
Додано: Сер 14 вер, 2022 19:58
Здравствуйте.
Хочу поехать в Украину ( Одесса ) не неделю. Нахожусь сейчас в Болгарии, авто регистрировано Швеция, я с женой шведы. Как купить и что на границе Украины, поеду конечно через Румынию.
Спасибо. Слава Украине.
Rgds. Walter Starrdal. e- mail : starrdalwalter@yahoo.se
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