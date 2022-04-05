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Finance.ua: Зеленая карта и другие: какая страховка...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Чет 15 вер, 2022 12:05
starrdal888 написав:
Здравствуйте.
Хочу поехать в Украину ( Одесса ) не неделю. Нахожусь сейчас в Болгарии, авто регистрировано Швеция, я с женой шведы. Как купить и что на границе Украины, поеду конечно через Румынию.
Спасибо. Слава Украине.
Rgds. Walter Starrdal. e- mail : starrdalwalter@yahoo.se
Добрий день, шановний користувач.
Вам необхідно оформити поліс Автоцивілки для авто на іноземній реєстрації, напишіть свій контактний номер (можна на пошту moderator@mail.finance.ua
), з Вами зв'яжеться менеджер.
З повагою, Ірина
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Додано: Вів 20 вер, 2022 21:47
Добрый вечір. Раніше, при перетині кордону буда необхідна зелена картка в роздрукованному виді на папері, чи потрібна вона зараз, чи достатньо тільки мати електронну?
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Додано: Сер 05 жов, 2022 10:34
скажіть будь ласка якщо виїжджаєш з окупованої території через кордон росія-Латвія, чи потрібна зелена картка? прям зараз тато на кордоні і не знає що робити. Допоможіть
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