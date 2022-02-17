Індекс споживчих цін у рф за перші три місяці 2022 року зріс на 9,99%.
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Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор піднялися вдівчі
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:44
Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор...
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Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор піднялися вдівчі
Додано: Чет 07 кві, 2022 22:44
"цены на сахар поднялись вдвое" - "выросли цены на сахар (53%)"
У журналистов, как обычно, особая арифметика.
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