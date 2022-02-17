Індекс споживчих цін у рф за перші три місяці 2022 року зріс на 9,99%.
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Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор піднялися вдівчі
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:44
Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор...
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Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор піднялися вдівчі
Додано: Чет 07 кві, 2022 22:44
"цены на сахар поднялись вдвое" - "выросли цены на сахар (53%)"
У журналистов, как обычно, особая арифметика.
Додано: Нед 10 кві, 2022 13:26
Re: Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор..
Росстат отчитался о росте цен в марте:
Бытовая техника:
Машины стиральные – на 46,3%,
Холодильники – на 35,0%,
Плиты бытовые – на 27,5%,
Миксеры, блендеры – на 27,3%,
Машины швейные – на 26,6%,
Электропылесосы напольные – на 26,2%,
Печи микроволновые – на 26,0%,
Утюги – на 25,4%,
Электрочайники – на 21,4%.
Фрукты-овощи:
На лук репчатый – 50,1%,
Капусту белокочанную – 39,8%,
Бананы – 31,5%,
Морковь – 29,5%,
Помидоры свежие – 27,4%,
Свеклу столовую – 24,7%,
Груши – 21,7%,
Виноград – 14,9%.
Непродовольственные товары:
На прокладки – на 19,3%,
Подгузники детские – на 17,5%,
Порошки стиральные – на 16,4%,
Мыло хозяйственное – на 13,1%,
Пасты зубные – на 12,6%,
Бумагу туалетную – на 12,5%,
Мыло туалетное – на 11,4%,
Спички – на 10,4%,
Пелёнки для новорождённых – на 10,2%.
Однако при этом общая инфляция в марте почему-то оценивается в 7,61%, годовая — 16,69%.
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