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"Укрпошта" запускає безкоштовну
доставку посилок з-за...

"Укрпошта" запускає безкоштовну доставку посилок з-за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:57

"Укрпошта" запускає безкоштовну доставку посилок з-за...

Пропонуємо до обговорення:
Вже 14 національних поштових операторів інших країн оголосили про безкоштовну доставку відправлень до України.

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\"Укрпошта\" запускає безкоштовну доставку посилок з-за кордону: список країн
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:57

Да вы что, у меня посылка отправленная доблестной Укрпочтой проделала расстояние в 50 км за 9 дней и это только до сортировального центра. Подозреваю что адресат получит ее через несколько месяцев учитывая скорость перемещения. А также подозреваю что она (посылка) ему уже будет не нужна и я попаду на деньги. Горячая линия ничего пояснить не может. Ну ладно война, но вот рядом в 200 метрах отделение НП и там посылки уходят ... да не так как в мирное время но 2-3 дня и клиент гарантированно получает. К чему это я, Укрпочта не в каком то особенном месте, просто руки растут не из природой отведенного места. "Сильні разом" такой у вас девиз ? Позорище.
Igorten
 
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