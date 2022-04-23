Вже 14 національних поштових операторів інших країн оголосили про безкоштовну доставку відправлень до України.
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\"Укрпошта\" запускає безкоштовну доставку посилок з-за кордону: список країн
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Додано: Суб 09 кві, 2022 10:57
"Укрпошта" запускає безкоштовну доставку посилок з-за...
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\"Укрпошта\" запускає безкоштовну доставку посилок з-за кордону: список країн
Додано: Суб 09 кві, 2022 10:57
Да вы что, у меня посылка отправленная доблестной Укрпочтой проделала расстояние в 50 км за 9 дней и это только до сортировального центра. Подозреваю что адресат получит ее через несколько месяцев учитывая скорость перемещения. А также подозреваю что она (посылка) ему уже будет не нужна и я попаду на деньги. Горячая линия ничего пояснить не может. Ну ладно война, но вот рядом в 200 метрах отделение НП и там посылки уходят ... да не так как в мирное время но 2-3 дня и клиент гарантированно получает. К чему это я, Укрпочта не в каком то особенном месте, просто руки растут не из природой отведенного места. "Сильні разом" такой у вас девиз ? Позорище.
Додано: Чет 02 чер, 2022 09:03
Додано: Чет 02 чер, 2022 09:32
Re:
Додано: Чет 02 чер, 2022 09:42
Додано: Чет 02 чер, 2022 09:49
_hunter пенсия "на сберкнижку" атавизм.Картсчета.За посылкой со своего хутора в близлежащее извольте сами,потому что это надо не госструктуре,а получателю посылки,там же и нал в банкомате или в кассе продмага.
Д-диджитализация.Д-дроны доставщики.
Понятно,что смилянский против,но будущее не за горами
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