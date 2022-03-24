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До 570 гривень на день:
Японія затвердила виплати...

До 570 гривень на день: Японія затвердила виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:48

До 570 гривень на день: Японія затвердила виплати...

Пропонуємо до обговорення:
Японія затвердила норми виплат українським біженцям. Країна виплачуватиме евакуйованим з України до 570 гривень на день. Окремо уряд Японії візьме на себе медичні витрати і уроки японської мови, а також надасть допомогу в пошуку роботи.

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До 570 гривень на день: Японія затвердила виплати українським біженцям
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:48

Когда запустят эвакуационный самолёт?
kemeron1990
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