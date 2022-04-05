Какова судьба самого большого в мире самолета
Сколько будет стоить ремонт Ан-225 «Мрія»? Можно ли построить второй самолет и будет ли это экономически выгодно?
Дивися повний текст Сколько будет стоить новая «Мрія»
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 13 кві, 2022 09:18
Finance.ua: Сколько будет стоить новая «Мрія»
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Дивися повний текст Сколько будет стоить новая «Мрія»
Додано: Сер 13 кві, 2022 09:18
Он нужен будет всегда,та ну и как без Ан-225,МРИЯ,я уже просто не представляю.Это гордость,я всегда ним гордился,что это именно наш самолёт Украинский
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