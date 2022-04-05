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Finance.ua: Сколько будет
стоить новая «Мрія»

Finance.ua: Сколько будет стоить новая «Мрія»
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:18

Finance.ua: Сколько будет стоить новая «Мрія»

Пропонуємо до обговорення:
Какова судьба самого большого в мире самолета
Сколько будет стоить ремонт Ан-225 «Мрія»? Можно ли построить второй самолет и будет ли это экономически выгодно?

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:18

Он нужен будет всегда,та ну и как без Ан-225,МРИЯ,я уже просто не представляю.Это гордость,я всегда ним гордился,что это именно наш самолёт Украинский
dyshunevgenii
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Модератори: Ірина_, Модератор

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