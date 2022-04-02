Ринок нерухомості в Україні робить перші кроки до відновлення.
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Українці відновлюють інвестиції у житло - ЛУН
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 кві, 2022 14:37
Українці відновлюють інвестиції у житло - ЛУН
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Українці відновлюють інвестиції у житло - ЛУН
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