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Шмигаль: доступну іпотеку треба розширити і на невеликі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:25
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що програму доступної іпотеки треба розширити на невеликі міста. За його словами, на сьогодні іпотечні кредити видають вже 17 банків.
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