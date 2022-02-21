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Шмигаль: доступну іпотеку треба
розширити і на невеликі...

Шмигаль: доступну іпотеку треба розширити і на невеликі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:25

Шмигаль: доступну іпотеку треба розширити і на невеликі...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що програму доступної іпотеки треба розширити на невеликі міста. За його словами, на сьогодні іпотечні кредити видають вже 17 банків.

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Шмигаль: доступну іпотеку треба розширити і на невеликі міста
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:04

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що програму доступної іпотеки треба розширити на невеликі міста. За його словами, на сьогодні іпотечні кредити видають вже 17 банків.

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Шмигаль: доступну іпотеку треба розширити і на невеликі міста

Реєстри закриті, чим Шмигаль думає?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:26

  BIGor написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що програму доступної іпотеки треба розширити на невеликі міста. За його словами, на сьогодні іпотечні кредити видають вже 17 банків.

Дивися повний текст
Шмигаль: доступну іпотеку треба розширити і на невеликі міста

Реєстри закриті, чим Шмигаль думає?

Чем думал тем и думает. Для них ничего не изменилось, самокаты.
helter
 
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