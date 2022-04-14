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За скільки можна купити
квартиру в Німеччині — ціни...

За скільки можна купити квартиру в Німеччині — ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:24

За скільки можна купити квартиру в Німеччині — ціни...

Пропонуємо до обговорення:
Багато українців цікавляться покупкою житла за кордоном. «Сьогодні» з'ясував вам, скільки коштуватиме покупка квартири в Німеччині.

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За скільки можна купити квартиру в Німеччині — ціни та варіанти
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:25

А что в Германии в ходу гривны или читатели финанс не умеют считать, и какой курвс заложен 43-85???
grig90vic
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