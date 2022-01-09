RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Картками ПриватБанку неможливо
розрахуватись у магазині

Картками ПриватБанку неможливо розрахуватись у магазині
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 12:58

Картками ПриватБанку неможливо розрахуватись у магазині

Пропонуємо до обговорення:
Як виявилося, сталася аварійна ситуація із каналами зв'язку ПриватБанку.

Дивися повний текст
Картками ПриватБанку неможливо розрахуватись у магазині
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97705
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 12:58

На сайте Привата, конечно, про 30к написано, но немножко больше: "Если отправитель не является клиентом банка (перевод с карты другого банка, не добавленной в кошелек клиента ПриватБанка), то максимальная сумма перевода для отправителя в день – 29 999 грн, в месяц – 89 999 грн" Бог весь откуда журналист взял, что это 30к на месяц.

Ну и для особо нервных надо подчеркнуть: речь только о P2P переводах, которые из за 0.5% комиса всё равно с Привата делать не интересно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2002
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:22

Тільки в Приват таке відбувається, за 2 місяці 5 збій, повний бардак. Тільки з приват карток зникають кошти людей, тільки в приват є проблеми з переказами і тільки приват попереджає своїх клієнтів про різного роду махінації. Питання, може взагалі закрити цей приват? Доволі багато інших банків, які цінять своїх клієнтів.
natak0154
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Розсилка, що банкомати «ПриватБанку» не працюють — фейк 1, 2
R2 » Вів 15 лют, 2022 12:58
11 1886
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 02:42
orkoteg
Що зміниться для клієнтів ПриватБанку у 2022 році
R2 » Нед 09 січ, 2022 13:40
1 478
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 січ, 2022 13:40
Kalgan
Погані активи виведуть з ПриватБанку за два роки
R2 » П'ят 12 лис, 2021 22:22
1 317
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 22:22
Sanyok77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (670)
23.04.2022 18:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.