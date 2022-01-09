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Картками ПриватБанку неможливо
розрахуватись у магазині

Картками ПриватБанку неможливо розрахуватись у магазині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 12:58

Картками ПриватБанку неможливо розрахуватись у магазині

Пропонуємо до обговорення:
Як виявилося, сталася аварійна ситуація із каналами зв'язку ПриватБанку.

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Картками ПриватБанку неможливо розрахуватись у магазині
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 12:58

На сайте Привата, конечно, про 30к написано, но немножко больше: "Если отправитель не является клиентом банка (перевод с карты другого банка, не добавленной в кошелек клиента ПриватБанка), то максимальная сумма перевода для отправителя в день – 29 999 грн, в месяц – 89 999 грн" Бог весь откуда журналист взял, что это 30к на месяц.

Ну и для особо нервных надо подчеркнуть: речь только о P2P переводах, которые из за 0.5% комиса всё равно с Привата делать не интересно.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:22

Тільки в Приват таке відбувається, за 2 місяці 5 збій, повний бардак. Тільки з приват карток зникають кошти людей, тільки в приват є проблеми з переказами і тільки приват попереджає своїх клієнтів про різного роду махінації. Питання, може взагалі закрити цей приват? Доволі багато інших банків, які цінять своїх клієнтів.
natak0154
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 07:53

Есть Монобанк, где все работает и ноль комиссии. Зачем кому-то кроме пенсионеров нужен Приват?
priem_metalla86
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