RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд наклав арешт на ГЗК
російського мільярдера Шелкова...

Суд наклав арешт на ГЗК російського мільярдера Шелкова...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 14:34

Суд наклав арешт на ГЗК російського мільярдера Шелкова...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки.

Дивися повний текст
Суд наклав арешт на ГЗК російського мільярдера Шелкова в Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97704
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 14:34

Где было СБУ, .... приведенную информацию знали ВСЕ.
Кто за это ответит?
anton_gms
 
Повідомлень: 947
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Угорська OTP Group не виключає вихід з російського ринку
R2 » Суб 19 бер, 2022 07:02
1 376
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 бер, 2022 07:02
orkoteg
Sotheby's та Christie's скасовують аукціони російського...
R2 » Сер 16 бер, 2022 18:06
1 348
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 бер, 2022 18:06
sundaytvgood
Порошенко оскаржив арешт майна
R2 » Сер 19 січ, 2022 16:50
2 283
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 17:53
Omega

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (100)
23.04.2022 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.