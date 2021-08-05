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700 км на одному заряді та
величезний екран у салоні:...

700 км на одному заряді та величезний екран у салоні:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 10:52

700 км на одному заряді та величезний екран у салоні:...

Пропонуємо до обговорення:
Інженери Changan розповіли про характеристики електрокара.

Дивися повний текст
700 км на одному заряді та величезний екран у салоні: китайці показали свій аналог Tesla
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 12:51

Во времена пошли: 258 лошадей для рядовой легковушки хилым движком считают. Страшно подумать, как мучаются, например, на Nissan Leaf с его 109 лошадей. А Лада Гранта с 82 лошадями вообще, небось, со скоростью пешехода только ездить может.
moveton
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