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Чому українцям поки недоступний
інтернет від Starlink:...

Чому українцям поки недоступний інтернет від Starlink:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 13:53

Чому українцям поки недоступний інтернет від Starlink:...

Пропонуємо до обговорення:
Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації пояснила, чому супутникових інтернет Starlink поки не доступний для всіх охочих в Україні.

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Чому українцям поки недоступний інтернет від Starlink: пояснення Держспецзв’язку
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 13:53

Мрази и тут откат хотят
vitaliyacid
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 14:45

  vitaliyacid написав:Мрази и тут откат хотят

Завязывайте со зрадой :lol: -- новость от 19.04.2022 -- на день устаревшая:
Starlink в Украине теперь могут пользоваться все желающие – глава Минцифры
Среда, 20 апреля 2022, 15:15

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/04/20/686013/
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