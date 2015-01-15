Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Зміст пришвидчувати українську сторону, якщо затик на польській. Скільки раз було, що даєш на польській стороні паспорта і в віконце спостерігаєш, як воно п'є каву, та одним пальцем щось вбиває там в комп' ютер, в результаті відправляє одну машину 7-8хв.
Не впевнений що їде через Польщу, так як місце виїзду Баварія а місце прибуття Карпати скоріше всього не через Польщу.
Через,, Тису" теж їздив, там мадяри довго колупаються.
Феодал написав:.. вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами
видимо, дело идет к тому, что тем кому нет работы будут платить пособия, как в Германии. Судите сами, Германии проще передать 400 евро Украине, чтобы она платила пособие, чем принимать нашу гражданку, платить ей за жилье и обучение детей
теория интересная, ну я не думаю что реализуема
У сенсі "реалізована"? Україна буде в ЄС так чи інакше, навіть за наявності неконтрольованих територій – питання вже не "якщо", а "коли". Кордон вже напівпрозорий із заходу, і непрохідний зі сходу.
Країнам ЄС + США доведеться фінансово тягнути країну навіть в статусі кандидата, а після офіційного вступу вже буде зовсім інший порядок грошей. Грецію, Італію, Польщу витягували величезними сумами і без війни.
Феодал написав:.. вы правильно думаете, только не учитываете что в воюющей стране с мертвой разфигаченной экономикой и 1к$ - скоро будут большими деньгами
теория интересная, ну я не думаю что реализуема
У сенсі "реалізована"? Україна буде в ЄС так чи інакше, навіть за наявності неконтрольованих територій – питання вже не "якщо", а "коли". Кордон вже напівпрозорий із заходу, і непрохідний зі сходу.
Країнам ЄС + США доведеться фінансово тягнути країну навіть в статусі кандидата, а після офіційного вступу вже буде зовсім інший порядок грошей. Грецію, Італію, Польщу витягували величезними сумами і без війни.
мне нравится ваш оптимизм, только кандидатство это еще не вступление, и не стоит забывать что у Европы сейчас очень много проблем с 2020 года (обратили внимание что сейчас по курсу USD/EUR)
Феодал написав:мне нравится ваш оптимизм, только кандидатство это еще не вступление, и не стоит забывать что у Европы сейчас очень много проблем с 2020 года (обратили внимание что сейчас по курсу USD/EUR)
Це не оптимізм, це реалізм, оптимізм - наприклад вважати, що Україна зможе стати однією з найважливіших країн ЄС або в економіці обжене Польщу років через 30-50. Це все теоретично можливо, але малоймовірно. А проблеми в Європі були завжди і зараз нічого особливого не відбувається. Євро, що подешевшало, навпаки, працює в плюс експорту та інвестицій/позик. Важливе зараз відбувається у перебудові енергетики і ми цілком можемо тут зайняти свою нішу.
Феодал Чем дешевле евро - тем больше в США гребут Мерсы и меньше Кадиллаки Больше Боша и меньше Моторолы Война валют бесконечна При курсе два евро за доллар что в Цюрихе и Льеже местные будут мусор вываливать из окон и проваливаться в сгнившие уличные туалеты как в ЫмпЭрии??? Скорее просто топливо только подорожает Ну и недвига Кстати почём квартиры в Колумбии, где девки красивые как у нас и взрывают прокуроров на улицах и в провинциальных мексиканских миллионниках, где война кланов наркокартелей - это выставка из отрубленных голов конкурентов под утро под виллой главы конкурирующего клана - норма??? Как и М16 в пикапе или джипе, снятый с предохранителя, на заднем сидении, и без чехла, а то и на переднем.
маленький плюсик до скарбнички західних регіонів на радість успіхам
Першим аеропортом, який може відновити роботу в Україні Міністерство інфраструктури розглядає аеропорт «Львів». Як заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це буде можливим лише за гарантованої безпеки.
«Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми почнемо, я сподіваюся», – сказав він на зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
fox767676 написав:Реальная евроинтеграция на данном этапе - переход жд на евроколеи. Куда они дотянутся, тот город юудет иметь преимущество. Дойдут до Львова - плюс Львову, ло Винницы - тогда Винница почти Европа
До Львова уже тянут 5 лет... https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/26/626443/ Львів та Варшаву хочуть з'єднати європейською залізничною колією ПОНЕДІЛОК, 26 ЧЕРВНЯ 2017, 12:05 Сейчас война, после войны будет не до колеи, еще лет 5, потом еще 5 лет будут планировать...а дальше перевыборы...и еще 10 лет ждать итд итп
fox767676 написав:Реальная евроинтеграция на данном этапе - переход жд на евроколеи. Куда они дотянутся, тот город юудет иметь преимущество. Дойдут до Львова - плюс Львову, ло Винницы - тогда Винница почти Европа
До Львова уже тянут 5 лет... https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/26/626443/ Львів та Варшаву хочуть з'єднати європейською залізничною колією ПОНЕДІЛОК, 26 ЧЕРВНЯ 2017, 12:05 Сейчас война, после войны будет не до колеи, еще лет 5, потом еще 5 лет будут планировать...а дальше перевыборы...и еще 10 лет ждать итд итп
Будемо сподіватися, що таке випробування все таки щось змінить в Україні. Інакше країну чекає величезне розчарування і невеселе майбутне.