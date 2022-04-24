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Українцям розповіли, що буде
з цінами на нерухомість...

Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:24

Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість...

Пропонуємо до обговорення:
За кілька місяців після закінчення війни в Україні ринок нерухомості знайде баланс між попитом і пропозицією. Після цього ціни на "первинці" почнуть рости приблизно на 1% на місяць, річне подорожчання складе близько 12%.

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Українцям розповіли, що буде з цінами на нерухомість після закінчення війни
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:24

буит тока даражадь!!!
nazar_mahinya
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